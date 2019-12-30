المرصد المعارض: 300 مسلح من الفصائل التابعة لتركيا في سورية وصلوا إلى ليبيا

أكد “المرصد” المعارض أن عدد المسلحين السوريين التابعين لتركيا والذين وصلوا إلى العاصمة الليبية طرابلس حتى الآن بلغ 300 مسلح، في حين أن عدد المجندين الذين وصلوا للمعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ ما بين 900 و1000 مسلح.



وأضاف “المرصد” المعارض أن الراتب المطروح من جانب تركيا يتراوح ما بين 2000 و2500 دولار للمسلح الواحد لعقد مدته 3 أو 6 أشهر، مقابل التوجه إلى طرابلس في ليبيا، وكلما طالت المدة، زاد الراتب الذي يتلقاه المسلح.



ولفت “المرصد” إلى أن بعض المجندين والمسلحين الذين انتقلوا إلى ليبيا هم عناصر سابقين من فصيل “حركة حزم” ممن انضموا إلى فصائل “سيلمان شاه” و”السلطان مراد” وفصائل أخرى متواجدة ضمن المناطق التي تحتلها تركيا في سورية، وذلك بعد حل “حركة حزم” قبل عدة سنوات.



وقال “المرصد” إنه حصل على تسجيلات صوتية لأحد الأشخاص يظهر فيه صوت أحد المسلحين الموالين لتركيا يتحدث مع مجموعة من المجندين عما إذا كانوا على استعداد للرحيل إلى طرابلس انطلاقاً من عفرين، مضيفاً: “سنتحرك في الساعة العاشرة صباحاً من عفرين، ونحن لسنا عبدة الدولار، ولكن الظروف والديون التي مررنا بها تدفعنا إلى فعل هذا”.



وكانت قد أفادت صحيفة “إندبندنت” البريطانية يوم أمس بأن تركيا تستعد لإرسال قوات برية وبحرية وكذلك مسلحين سوريين موالين لها إلى ليبيا، تلبية لطلب تلقته من حكومة الوفاق الوطني الليبية.