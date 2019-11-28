أصدر السيد الرئيس بشار الأسد المرسوم التشريعي رقم /22/ بتاريخ 1/9/2016المتضمن تسمية اعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء جاء فيه:

رئيس الجمهورية بناء على أحكام المرسوم التشريعي رقم /22/ بتاريخ 1/9/2016 المادة 1_ يسمى السادة التالية أسماؤهم أعضاء المجلس الاستشاري لمجلس الوزراء :

_ الدكتور جمال الدين محمد صبحي قنبرية



_ الدكتور رفعت محمد حجازي



_ الدكتور زياد أيوب عربش



_ الدكتورة صفاء محمد اوتاني



_ الدكتور عابد عبدااله فضلية



_ الدكتور علي محمد يوسف



_ السيد فارس أحمد الشهابي



_ السيد محمد حسين كشتو



_ السيد محمد غسان القلاع

_ الدكتور مدين جواد علي _

الدكتور موسى خليل متري _

الدكتور عبد الرزاق القاسم

_ الدكتور هيثم أحمد عيسى

_ الدكتور أحمد الصالح

_ الدكتور عماد معتوق

_ السيد زهير بعلبكي

_ السيدة ربى عبود



وكان المرسوم التشريعي رقم 73 لعام 2017 تضمن تسمية كل من القاضي أحمد القنواتي، والدكتور جمال الدين قنبرية ورفعت حجازي، والدكتور زياد عربش، والدكتورة صفاء أوتاني، والدكتور عابد فضلية، والدكتور علي يوسف،كما ضم المجلس، المهندس فارس الشهابي، والدكتور كمال شرف، ومحمد كشتو، وغسان القلاع، ومحمد ناصر السواح، والدكتور مدين علي، والدكتور موسى متري .وبهذا يكون محمد السواح خارج المجلس من الاعضاء السابقين وكل من كمال شرف والدكتور عبد الرزاق قاسم والدكتور هيثم أحمد عيسى والدكتور أحمد صالح والدكتور عماد معتوق والسيد زهير بعلبكي والسيدة ربى عبود أعضاء جدد في المجلس.رئيس المجلس الاستشاري الحالي الدكتور محمود زنبوعة..



دمشق: 26/11/2019