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لبنان يفتح الحدود البرية مع سورية لعودة اللبنانيين يومي 23 و25 حزيران
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المديرية العامة للأمن في لبنان تحدد موعد فتح الحدود البرية مع سورية

أعلنت المديرية العامة للأمن العام في لبنان اليوم عن فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين يومي 30 حزيران الجاري و2 تموز القادم أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم الراغبين بالعودة من سورية إلى لبنان.


 وقالت المديرية في بيان اليوم إنه “استناداً إلى مقررات مجلس الوزراء اللبناني في تاريخ 31 آذار الماضي المتعلقة بعودة المغتربين اللبنانيين من الخارج سيصار إلى فتح الحدود البرية مع سورية عبر مركزي المصنع والعبودية الحدوديين في تاريخي 30 حزيران و2 تموز من الساعة التاسعة صباحاً ولغاية الساعة الرابعة عصراً أمام اللبنانيين وأفراد عائلاتهم سواء “ابن لبنانية أو ابن لبناني .. زوج لبنانية أو زوجة لبناني” الموجودين في سورية والراغبين في العودة إلى لبنان”.


 وكانت المديرية العامة للأمن العام اللبناني أعلنت في الـ18 من الشهر الجاري عن فتح الحدود اللبنانية البرية مع سورية يومي 23 و25 من الشهر الحالي لاستقبال اللبنانيين وعائلاتهم الراغبين بالعودة إلى لبنان.