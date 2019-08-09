المدمرة الأمريكية بورتر تحت المراقبة الروسية في البحر الأسود

أعلن مركز المراقبة والدفاع الوطني الروسي أن قطعاً بحرية تابعة لأسطول البحر الأسود رافقت المدمرة التابعة للبحرية الأمريكية “بورتر” بعد دخولها مجال البحر الأسود.



وذكر مركز المراقبة في تقرير أصدره الليلة الماضية أوردته وكالة سبوتنيك أن السفن الأمريكية القادمة إلى البحر الأسود مؤخراً هي تحت سيطرة ومراقبة السفن التابعة لأسطول البحر الأسود الروسي.



ووفقاً للتقرير، فإن المعايير الدولية ولا سيما اتفاقية “مونترو” تقيد بقاء السفن من الدول غير المطلة على مياه البحر الأسود بمدة قدرها 21 يوماً.