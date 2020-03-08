المدرب التونسي نبيل معلول في دمشق للتوقيع مع المنتخب السوري

أعلن الاتحاد السوري لكرة القدم، اليوم الأحد، عن وصول المدرب التونسي نبيل معلول وجهازه الفني المساعد إلى العاصمة السورية دمشق استعداداً للتوقيع معهم بشكل رسمي، لتدريب المنتخب السوري الأول.



وأكد الاتحاد، بحسب صفحته على موقع “فيسبوك”، أنَّ الرئيس حاتم الغائب كان في مقدمة المستقبلين للمدرب نبيل معلول ومساعديه في مطار دمشق الدولي، ومن المتوقع عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام المقبلة، يتم فيه التوقيع بشكل رسمي ونهائي.



وسيدخل المنتخب السوري معسكراً مغلقاً، اعتباراً من 23 آذار وحتى مطلع شهر نيسان المقبل استعداداً لمواجهة منتخب جزر المالديف يوم (31)، ضمن مباريات التصفيات المزدوجة للمونديال وكأس آسيا 2023.



وكان اتحاد الكرة بالتنسيق مع معلول وجه الدعوة لـ28 لاعباً للالتحاق بالمعسكر للوقوف على جاهزيتهم.