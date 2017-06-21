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المحكمة الدستورية العليا بمصر توقف الأحكام حول تيران وصنافير

أصدرت المحكمة الدستورية العليا في مصر قرارا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة من القضاء الإداري والقضاء المستعجل بشأن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والنظام السعودي والتي تتنازل بموجبها مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للنظام السعودي.

ويمهد قرار المحكمة الطريق أمام تصديق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على الاتفاقية وبالتالي تسليم الجزيرتين للنظام السعودي.

وقال القاضي سليم رجب المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا لوكالة فرانس برس “إن رئيس المحكمة أصدر أمرا وقتيا بوقف تنفيذ كل الأحكام الصادرة بشأن اتفاقية تيران وصنافير من محاكم القضاء الإداري ومن محكمة الأمور المستعجلة”.

وأثار قرار الحكومة المصرية في نيسان من العام الماضي بشأن سيادة السعودية على جزيرتي تيران وصنافير موجة من الاحتجاج بين المصريين ما دفع العديد من المحامين إلى رفع دعاوى قضائية للتأكيد على أحقية مصر بالسيادة عليهما.

وأصدرت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري في مصر أمس قرارا أبطلت بموجبه أحكاما قضائية سابقة تؤيد اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية.

وكان مجلس النواب المصري وافق في ال14 من حزيران الماضي على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية.

وكالات

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