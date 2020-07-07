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المحكمة الألمانية تحاكم امرأة بتهمة ترتيب زيجات لمسلحي “داعش” في سورية

أكدت وسائل إعلام ألمانية أنه بدأت أمس الجمعة محاكمة امرأة ألمانية بتهمة ترتيب زيجات لمسلحين من تنظيم “داعش” في سورية.

وأفادت قناة DW الألمانية بأن المتهمة اعترفت أمام محكمة “تسيله” الألمانية بأنها سافرت إلى سورية مع زوجها عام 2014، معربة عن ندمها عن القيام بهذه الرحلة.

وأضافت القناة الألمانية أن المرأة تواجه أيضاً اتهامات بالانتماء إلى منظمة إرهابية وانتهاك قانون مراقبة أسلحة الحرب الألمانية، لأنها متهمة بامتلاك سلاحين كلاشينكوف وقنبلة يدوية أثناء وجودها في سورية.

وبحسب بيانات الادعاء العام، سافرت المتهمة إلى سورية لدعم “داعش” في عملياته العسكرية، وانتمت إلى شبكة نسائية تسعى لجلب نساء أخريات من ألمانيا إلى التنظيم المذكور.

كما تم بعد الادعاء الكشف عن رسائل عبر تطبيق “واتس آب” في اليوم الأول من المحاكمة، والتي تظهر فيها المتهمة ذات الثلاثين عاماً وهي تشجع أُخريات على الانضمام إليها وتثني على الحياة في كنف التنظيم.