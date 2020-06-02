سورية تؤكد أن حرق الأمريكي والتركي لمحاصيل القمح يرتقي لمستوى جريمة حرب
الحكومة اللبنانية تتبنى قانون «قيصر»؟
الاحتلال التركي يدخل المزيد من الدبابات والعربات المدرعة إلى قواعده في ريف الحسكة
الاحتلال الأمريكي يُدخل رتلاً محملاً بالذخائر والمواد اللوجستية إلى ريف الحسكة
سورية تتسلم دفعة من طائرات (ميغ 29) المتطورة والمحدثة من روسيا الاتحادية
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يتضمن عدة تغييرات في المحافظات
الاتحاد الأوروبي يمدّد عقوباته على سوريا لعام إضافي
قسد تشن حملة اعتقالات في مناطق سيطرتها وحالة الفلتان الأمني مستمرة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً بتعديل مواد في قانون تنظيم الجامعات
الخارجية تتهم دول الإتحاد الأوروبي بالمساهمة في سفك دم السوريين
الجيش يمنع رتلا أمريكيا من المرور نحو تل تمر ويجبره على العودة
الصحة: فك الحظر مطلب اقتصادي لكن المرض لم ينتهِ
صدور قوائم اسمية جديدة لتعيين ذوي الشهداء العسكريين «الزوجة والأبناء»
بوتين يعين يفيموف مبعوثاً خاصاً لتعزيز العلاقات مع سورية
الاحتلال التركي يدخل حصادات لسرقة القمح بريف الحسكة

المحافظون الجدد يؤدون اليمين القانونية

أدى اليمين القانونية أمام السيد الرئيس بشار الأسد اليوم بسام ممدوح بارسيك محافظاً لمحافظة حمص ومحمد طارق زياد كريشاتي محافظاً لمحافظة القنيطرة ومروان ابراهيم شربك محافظاً لمحافظة درعا وغسان حليم خليل محافظاً لمحافظة الحسكة.


واجتمع الرئيس الأسد بالمحافظين الجدد وزودهم بتوجيهاته مؤكداً على أهمية دور المحافظين كونهم على صلة مباشرة بالمواطنين وبالمجالس المحلية والبلديات وهذا يمنحهم القدرة على معرفة أفضل ما يمكن عمله لتنمية المحافظات وأريافها وتطوير مرافقها الخدمية بما يخدم مصالح المواطنين بالشكل الأمثل.


كما أكد سيادته على جوهرية عمل المحافظ بصفته ممثلاً للسلطة المركزية.