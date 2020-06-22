المجموعات المسلحة في سهل الغاب تسرق خطوط الري المعدنية لبيعها كخردة

يعمد مسلحو “جبهة النصرة” المدرجة على قائمة “الإرهاب” العالمية إلى سرقة خطوط الري المعدنية في سهل الغاب شمالي غربي حماة لبيعها كخردة.



وأفاد “المرصد” المعارض بأنه شوهد شاحنات محملة بخطوط ري معدنية وآليات حفر تابعة لـ”جبهة النصرة” تسرقها بالقرب من سد قسطون في سهل الغاب.



وأضاف “المرصد” أن المسلحين يعملون على استخراج الحديد وبيعه خردة في مناطق نفوذها، وتستخدم قسماً منه في عمليات التدشيم بالقرب من طريق حلب-اللاذقية.



ويلجأ مسلحو “النصرة” باستمرار إلى تخريب البنى التحتية، مثلما حصل عندما دُمرت محطة زيزون الحرارية في 6 أيار الفائت، حيث باعوا حينها حصتهم من محطة زيزون الحرارية لأحد تجار الخردة في ريف إدلب.



كما تم الكشف مسبقاً، عن أعمال هدم للممتلكات العامة الواقعة جنوب طريق حلب-اللاذقية، من قبل مسلحي “النصرة”، لبيع ما تحتويه من حديد، حيث تم تدمير عدة أبنية غرب إدلب بالقرب من الحدود الإدارية مع محافظة حماة.