المجموعات المسلحة تقصف بالقذائف قريتين شمال حمص

وأفاد مصدر عسكري في حمص بأن مجموعات مسلحة منتشرة في ريف حمص الشمالي قصفت ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية والهاون قريتي أكراد الداسنية وجبورين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم.

وأفاد مصدر عسكري في حمص بأن مجموعات مسلحة منتشرة في ريف حمص الشمالي قصفت ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية والهاون قريتي أكراد الداسنية وجبورين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم.

وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة تلبيسة خرقت في العاشر من الشهر الجاري اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص وقصفت بالقذائف قريتي المختارية والنجمة ما تسبب بإصابة شخصين بجروح.

وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة تلبيسة خرقت في العاشر من الشهر الجاري اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص وقصفت بالقذائف قريتي المختارية والنجمة ما تسبب بإصابة شخصين بجروح.