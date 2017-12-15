المجموعات المسلحة تقصف بالقذائف قريتين شمال حمص
خرقت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص بقصفها منازل المدنيين في قريتي أكراد الداسنية وجبورين بعدد من القذائف.
وأفاد مصدر عسكري في حمص بأن مجموعات مسلحة منتشرة في ريف حمص الشمالي قصفت ظهر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية والهاون قريتي أكراد الداسنية وجبورين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي ومزروعاتهم.
وكانت المجموعات المسلحة المنتشرة في بلدة تلبيسة خرقت في العاشر من الشهر الجاري اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص وقصفت بالقذائف قريتي المختارية والنجمة ما تسبب بإصابة شخصين بجروح.
ومنذ التوصل إلى اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص مطلع آب الماضي خرقت المجموعات المسلحة الاتفاق عشرات المرات عبر استهدافها بالقذائف القرى والبلدات الآمنة في محاولة يائسة منها لإفشال الاتفاق والتأثير في عمليات المصالحة المحلية المستمرة في ريف حمص حيث انضمت في الرابع من الشهر الجاري 27 مدينة وبلدة وقرية إلى المصالحات.
المصدر: سانا
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