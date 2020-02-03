المجموعات المسلحة تستهدف مناطق مدنية في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية

استهدفت المجموعات المسلحة بلدتي نبل والزهراء في ريف حلب الشمالي بالقذائف الصاروخية، ما دفع الجيش السوري للرد على هذه الاعتداءات باستهداف مواقعها.



وأكدت إذاعة “شام إف إم” أن المجموعات المسلحة استهدفت فجر اليوم الاثنين بلدتي نبل والزهراء السكنيتين بالقذائف الصاروخية ما تسبب بأضرار مادية.



وأضافت الإذاعة أنه رداً على هذا الاعتداء استهدف الجيش السوري مصادر القذائف في قرى حريتان وحيان وبيانون بضربات مدفعية مكثفة.



يشار إلى أن الجيش العربي السوري بدأ الأسبوع الفائت عملية عسكرية في ريف حلب الغربي، استعاد على إثرها السيطرة على عدد من القرى والبلدات، ما تسبب بانهيار صفوف المجموعات المسلحة في تلك المنطقة والإعلان عن حالة النفير العام من قبل قيادييهم.



وقبيل بدء هذه المعركة من قبل الجيش العربي السوري، أعلن مصدر عسكري سوري أن المجموعات المسلحة تعتدي باستمرار على مناطق المدنيين في مدينة حلب مشدداً على أن الجيش السوري لن يكتفي بالرد بل سيقضي على وجود المجموعات المسلحة بالكامل.