المجموعات المسلحة تستهدف محيط ساحة الأمويين بقذيفة

جددت المجموعات المسلحة خرقها اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف مدينة دمشق اليوم.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة دمشق بأن قذيفة صاروخية أطلقتها المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية سقطت في محيط ساحة الأمويين ما أدى إلى نشوب حريق في المكان.





وعمل فوج إطفاء دمشق على اخماد الحريق الذي نشب في محطة لتحويل الطاقة الكهربائية.





وأصيب أمس 11 مدنيا بجروح جراء استمرار المجموعات المسلحة المنتشرة في الغوطة الشرقية في استهدافها أحياء العباسيين ومنطقتي الزبلطاني والقشلة والدويلعة بمدينة دمشق وحي الحمصي ومحيط جسر المشاة في جرمانا إضافة إلى وقوع أضرار كبيرة في المنازل والممتلكات.





وردا على الاعتداءات وجهت وحدات من الجيش العربي السوري ضربات دقيقة على مناطق اطلاق القذائف في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير تحصينات ومنصات لاطلاق القذائف وايقاع خسائر في صفوف المجموعات المسلحة.





وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للاعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.