المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف ريف حماة بالقذائف

خرقت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح، اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه قبل أيام، واستهدفت بلدات في ريف حماة الشمالي الغربي.



وخرقت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح اتفاق وقف إطلاق النار وقامت باستهداف بلدتي الرصيف والعزيزية في ريف حماة الشمالي الغربي بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الشبكة الكهربائية.



يشار إلى أن الجيش العربي السوري التزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه من قبل مركز المصالحة الروسية في ٩ كانون الثاني ولكن المجموعات المسلحة حاولت مهاجمة مواقع الجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي حيث ردت وحدات من الجيش السوري من خلال سلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي السوري الروسي المشترك باتجاه مواقع المسلحين بريف معرة النعمان الشرقي.



باسل شرتوح