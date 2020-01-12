المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف ريف حماة بالقذائف
الجيش يقضي على عدد من المسلحين ويدمر آلياتهم برمايات مركزة في ريف إدلب
الرئيس الأسد يبعث برقية تعزية بوفاة سلطان عمان قابوس بن سعيد
أنقرة تُثبّت هدنة إدلب: تصعيد تركي «انتقامي» في الشرق
نقل "غول صاروخي" إلى حلب
تحرير الصدق من سجون الكذب
الكيان الصهيوني وراء الغارات الجوية على البوكمال السورية
انشقاق قيادي واشتباكات عنيفة بين فصائل تركيا في منطقة الباب شمال شرق حلب
هدنة جديدة في إدلب... وأمريكا تستقدم تعزيزات
ترامب يرد على الصواريخ الإيرانية بعقوبات اقتصادية
القوات الأمريكية تخلي قاعدتها في منطقة خراب الجير بريف الحسكة
الحكومة الإيرانية تجيب عن احتمال استهداف الرياض ودبي خلال عمليات الرد
قتلى ومصابون بأول تفجير يستهدف موقع تركي شمال الحسكة
إعلام عبري: القواعد الأمريكية في السعودية والعراق والأردن أعلنت عن حالة استنفار قصوى
هل سيؤدي ردُّ فعلِ إيرانَ على اغتيالِ سليماني إلى الحرب؟
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

المجموعات المسلحة تخرق اتفاق وقف إطلاق النار وتستهدف ريف حماة بالقذائف

خرقت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح، اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه قبل أيام، واستهدفت بلدات في ريف حماة الشمالي الغربي.


وخرقت المجموعات المسلحة المنتشرة في المنطقة منزوعة السلاح اتفاق وقف إطلاق النار وقامت باستهداف بلدتي الرصيف والعزيزية في ريف حماة الشمالي الغربي بعدد من القذائف الصاروخية ما أسفر عن أضرار مادية كبيرة في الشبكة الكهربائية.


يشار إلى أن الجيش العربي السوري التزم باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم إعلانه من قبل مركز المصالحة الروسية في ٩ كانون الثاني ولكن المجموعات المسلحة حاولت مهاجمة مواقع الجيش العربي السوري في ريف إدلب الجنوبي الشرقي حيث ردت وحدات من الجيش السوري من خلال سلسلة من الغارات الجوية للطيران الحربي السوري الروسي المشترك باتجاه مواقع المسلحين بريف معرة النعمان الشرقي.

 


باسل شرتوح