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المجموعات المسلحة التابعة لتركيا تواصل عمليات السرقة في ريف الحسكة الشمالي

تواصل الفصائل المسلحة التابعة لقوات الاحتلال التركي في شمال سورية سرقة ونهب ممتلكات الأهالي في منطقة رأس العين في ريف الحسكة الشمالي الغربي.

حيث قام مرتزقة الاحتلال التركي التابعين لما يسمى فرقة الحمزات الإرهابية  بعمليات سلب ممتلكات الأهالي في مدينة رأس العين ونقلها إلى أسرهم التي وصلت حديثاً  إلى المدينة”.

إذ خلع “مرتزقة الاحتلال التركي أبواب عدد من المنازل واحتلالها كما دخلوا بعض المنازل بوجود أصحابها وسرقوا ممتلكاتها بالكامل”.

وفي سياق ذلك أكدت وكالة الأنباء السورية “سانا”، “مقتل عدد من مرتزقة الاحتلال التركي وإصابة آخرين في المدينة جراء الخلاف على المسروقات ولا تزال الأوضاع متوترة بين مجموعات الإرهابيين”.

ولا تقتصر هذه الانتهاكات على مناطق ريف الحسكة حيث أفاد “المرصد” المعارض يوم أمس بأن مسلحي فصيل “فرقة الحمزة” التابع لتركيا اعتدوا على مجموعة من المدنيين وسلبوهم أرزاقهم في قرى جولقان وفقيران وكوركان في ريف جنديرس التابعة لعفرين.

ويرى مراقبون بأن تلك الانتهاكات تأتي في سياق المساعي التركية لإحداث حالة من التغير الديموغرافي في مناطق الشمال السوري عن طريق دفع السكان الأصليين لترك منازلهم ليتم توطين عوائل المسلحين التابعين لها في تلك المناطق.