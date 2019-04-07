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المجموعات الإرهابية وتحصيناتها تتهاوى بنيران الجيش السوري في ريفي إدلب وحماة

نفذت وحدة من الجيش العربي السوري عملية نوعية ضد تجمعات لمجموعات من إرهابيي “جبهة النصرة” في بلدة الحويز بريف حماة الشمالي وذلك رداً على خرق اتفاق منطقة خفض التصعيد.


وأسفرت العملية  عن القضاء على مجموعات إرهابية تابعة لـ “جبهة النصرة” التي تضم بين صفوفها أجانب مرتزقة تسللوا عبر الحدود التركية.


ودمرت وحدات من الجيش أمس أوكارا ونقاطا محصنة للتنظيمات الإرهابية في قرية العنكاوي وأطراف بلدة الحويز بسهل الغاب الشرقي بريف حماة الشمالي.


ودمرت وحدات من الجيش بضربات صاروخية ومدفعية آليات وأوكارا لإرهابيي “جبهة النصرة” في الأطراف الغربية لبلدة التمانعة وقرى جرجناز وكفرنبل وترملة بريف إدلب الجنوبي الشرقي.


ودمرت وحدات من الجيش مواقع ومنصات هاون لإرهابيي “جبهة النصرة” وأوقعت بينهم عددا من القتلى في الجنابرة وجسر بيت الراس والشريعة والحويجة ومحيط كفرزيتا بريف حماة الشمالي.