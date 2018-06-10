المجموعات الإرهابية تفتعل حرائق بعشرات الدونمات في موقع كروم الحمرية وقرية جبا بريف القنيطرة

أقدمت المجموعات الإرهابية على اشعال النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار ومحصول القمح في موقع كروم الحمرية وقرية جبا بريف القنيطرة الشمالي.

واضرمت المجموعات الإرهابية المنتشرة في أحراج جباثا الخشب الليلة الماضية النيران بعشرات الدونمات المزروعة بالأشجار المثمرة من التفاح والكرز والتين في موقع كروم الحمرية جنوب قرية حضر بالريف الشمالي.

ومازلت النيران مشتعلة ما تسبب بوقوع أضرار كبيرة في أراضي المزارعين والأشجار المثمرة والتي يزيد عمرها عن عشرين عاما وذلك نتيجة عدم إمكانية اطفاء النيران لانتشار المجموعات الارهابية في موقع الحريق واستغلالها هبوب وحركة الريح باتجاه الشرق.

وقامت مجموعات إرهابية بإضرام النيران في الأراضي الزراعية الواقعة جنوب قرية جبا ما أدى الى خسائر كبيرة في أشجار الزيتون ومحصول القمح.



يذكر أن إرهابيي تنظيم جبهة النصرة المرتبط بالعدو الاسرائيلي يفتعلون كل عام في مثل هذه الأوقات الحرائق التي ادت الى احتراق آلاف الأشجار المثمرة وذلك للضغط على مواقف الاهالي الداعمة للجيش العربي السوري في حربه على الإرهاب.