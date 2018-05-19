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المجموعات الإرهابية تعتدي بقذائف الهاون على مدينة البعث بالقنيطرة

اعتدت المجموعات الإرهابية بالقذائف على مدينة البعث في القنيطرة ما أسفر عن وقوع أضرار مادية في الممتلكات.

وأفاد مصدر ميداني في القنيطرة بأن عددا من قذائف الهاون اطلقها إرهابيون ينتشرون في عدد من قرى وبلدات ريف القنيطرة الشمالي والغربي سقط بين المنازل السكنية في مدينة البعث وفي محيطها ما أدى إلى أضرار مادية.

وبين المصدر أن وحدة من الجيش العربي السوري ردت على مصادر إطلاق القذائف ودمرت نقاطا محصنة للإرهابيين.

وارتقى شخص وأصيب اثنان بجروح في الـ 8 من الجاري نتيجة انفجار عبوة ناسفة كان إرهابيو “جبهة النصرة” زرعوها جنوب قرية حضر بريف القنيطرة الشمالي.

وتنتشر في ريف القنيطرة مجموعات إرهابية يتبع معظم أفرادها لتنظيم جبهة النصرة الذي يتلقى دعما لوجيستيا واستخباراتيا من كيان العدو الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالي في المناطق المجاورة.

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