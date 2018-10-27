دي ميستورا يعوّل على «الثلاثي الضامن»: «توافق الجميع» شرطُ إنقاذ «الدستورية»
النمسا... «فضيحة لجوء جنرال أمن سوري»
وزير الدفاع يجيب عن أسئلة النواب
دي ميستورا يغادر دمشق بلا «وعود» خلافات «اللجنة الدستورية» باقية
قمة ثلاثية حول سوريا في روسيا
المعلم لـ ديمستورا: الدستور وكل ما يتصل به هو شأن سيادي يقرره الشعب السوري دون أي تدخل خارجي
نشاط ديبلوماسي يستبق «رباعية» من منبج إلى التنف
انتصارات الجيش السوري.. مناهج لتدريس الجيوش والبداية من كازاخستان
تحرير الدفعة الأولى من المختطفين: السويداء تتنفسّ الصعداء
الإتصالات : ترميم أم تمزيق النسيج الإجتماعي السوري
إرهابيو ” النصرة” ينقلون شحنة من غازي الكلور والسارين من معرة مصرين إلى جسر الشغور
دمشق: تدمير الرقة من قبل التحالف يرقى إلى جرائم إبادة
دمشق تطالب الأمم المتحدة بمحاسبة التحالف الدولي
استشهاد 62 مدنيا وجرح العشرات جراء عدوان طيران “التحالف الأمريكي” على ريف دير الزور
كندا تعمل على توطين عدد من إرهابيي “الخوذ البيضاء”

المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي

وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي.


واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية بلدة الصفصافية بريف محردة الغربي ما تسبب بأضرار مادية في بعض المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين.


وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.



سانا