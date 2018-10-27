المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي

وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء سقوط قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على بلدة الصفصافية بريف حماة الشمالي.



واستهدفت المجموعات الإرهابية المنتشرة في اللطامنة بالريف الشمالي استهدفت فجر اليوم بعدد من القذائف الصاروخية بلدة الصفصافية بريف محردة الغربي ما تسبب بأضرار مادية في بعض المنازل دون وقوع اصابات بين المواطنين.



وتنتشر بريف حماة الشمالي مجموعات إرهابية تتبع بمعظمها تنظيم “جبهة النصرة” الإرهابي الذي يضم في صفوفه مرتزقة أجانب تسللوا عبر الأراضي التركية.





سانا