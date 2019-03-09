المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف المتفجرة على معان والمصاصنة

خرقت المجموعات الإرهابية مجدداً اتفاق منطقة خفض التصعيد واعتدت بعدد من القذائف على قريتي معان والمصاصنة شمال مدينة حماة بنحو 45 كم.



وأفاد مصدر ميداني في حماة بأن المجموعات الإرهابية واصلت اعتداءاتها بالقذائف على المناطق الآمنة بالريف الشمالي حيث استهدفت صباح اليوم بعدة قذائف متفجرة قريتي معان والمصاصنة.



وأشار المصدر إلى أن الاعتداءات الإرهابية تسببت بحدوث أضرار مادية في المنازل والممتلكات دون وقوع إصابات بين المواطنين.



ولفت المصدرإلى أن وحدة من الجيش ردت على اعتداءات الإرهابيين ودمرت لهم قاعدة اطلاق صواريخ ومدفع هاون شمال بلدة معان بريف حماة الشمالي.