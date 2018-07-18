المجموعات الإرهابية تعتدي بالقذائف الصاروخية على مدينة البعث بالقنيطرة

وقعت أضرار مادية بالممتلكات جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على مدينة البعث بالقنيطرة.



وذكر مصدر ميداني في القنيطرة أن عددا من القذائف الصاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية صباح اليوم سقطت في مدينة البعث ما تسبب بإلحاق أضرار مادية بالمنشآت الخدمية وبعض المنازل دون وقوع إصابات بين المواطنين.



ولفت المصدر إلى أن وحدات من الجيش العربي السوري قامت بالرد على مصادر إطلاق القذائف برمايات مدفعية على نقاط تحصن الإرهابيين ومحاور تحركهم وكبدتهم خسائر بالعتاد والأفراد.



وتنتشر في ريف القنيطرة تنظيمات إرهابية يتبع معظم أفرادها إلى تنظيم جبهة النصرة الذى يتلقى دعما لوجستيا واستخباراتيا من كيان الاحتلال



الإسرائيلي وتعتدي بالقذائف الصاروخية ورصاص القنص على الأهالي في المناطق المجاورة.



