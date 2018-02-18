المجموعات الإرهابية تستهدف بالقذائف الصاروخية حي المحافظة بحلب

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وذكر مصدر في قيادة شرطة محافظة حلب أن سقوط عدة قذائف صاروخية أطلقتها المجموعات الإرهابية على محيط سوق الإنتاج بحي المحافظة تسبب بإلحاق أضرار مادية ببعض المنازل والمحلات التجارية دون وقوع إصابات بين المواطنين.

وتستهدف المجموعات الإرهابية المنتشرة في ريف حلب الغربي والجنوبي الغربي ومن بينها “جبهة النصرة” و”حركة نور الدين الزنكي” التي تصنفها واشنطن على أنها “معارضة معتدلة” بالقذائف والأسلحة الرشاشة الأحياء السكنية في مدينة حلب ما أسفر عن ارتقاء الشهداء ووقوع إصابات بين المدنيين.