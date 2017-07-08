المجموعات الإرهابية تخرق مذكرة وقف الأعمال القتالية في درعا
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المجموعات الإرهابية تخرق مذكرة وقف الأعمال القتالية في درعا

المجموعات الإرهابية تخرق مذكرة وقف الأعمال القتالية في درعا

خرقت المجموعات الإرهابية وقف الأعمال القتالية باستهدافها منازل الأهالي في حي الكاشف بمدينة درعا بالقذائف الصاروخية.

حيث أطلقت  المجموعات الإرهابية المنتشرة في منطقة درعا البلد عدداً من القذائف الصاروخية على حي الكاشف ماتسبب بأضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأصيبت أمس الأول امرأة بجروح ووقعت أضرار مادية في ممتلكات الأهالي بسبب خرق المجموعات الإرهابية وقف الأعمال القتالية باستهداف حيي الكاشف والسبيل بمدينة درعا بالقذائف الصاروخية.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أمس الأول تمديد وقف الأعمال القتالية في محافظات درعا والقنيطرة والسويداء حتى نهاية يوم 8 /7 /2017 بهدف دعم العملية السلمية والمصالحات المحلية.

المصدر: تشرين

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