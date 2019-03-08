المجموعات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب تعتدي بـ 9 قذائف صاروخية على محردة ومحيطها

جددت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها على المناطق الآمنة واستهدفت بالقذائف الصاروخية مدينة محردة ومحيطها بريف حماة الشمالي في خرق متكرر لاتفاق منطقة خفض التصعيد.



اعتدت المجموعات الارهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبي ظهر اليوم بـ 9 قذائف صاروخية على مدينة محردة ومحيطها سقطت اثنتان منها على الأحياء السكنية في المدينة وسقطت بقية القذائف الأخرى في منطقة أبو عبيدة في محيط المدينة.

وتسبب الاعتداء الإرهابي بوقوع دمار في عدد من المنازل دون وقوع إصابات بين المدنيين.



واستشهدت أمس الأول طفلة وأصيب 6 مدنيين بجروح جراء اعتداء المجموعات الإرهابية بعدد من القذائف الصاروخية على قرية جورين بريف حماة الشمالي الغربي.



وتواصل التنظيمات الإرهابية التي ينضوي معظمها تحت زعامة تنظيم جبهة النصرة الارهابي والمنتشرة بريف إدلب الجنوبي وعدد من قرى وبلدات ريف حماة الشمالي خرقها لمنطقة خفض التصعيد عبر اعتداءاتها وهجماتها على مواقع الجيش ونقاطه والقرى الآمنة.