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المجموعات الإرهابية المسلحة تقصف بالقذائف مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية

خرقت المجموعات الإرهابية المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها مخيم الوافدين في منطقة حرستا بعدد من القذائف الصاروخية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق بأن مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية اعتدت على مخيم الوافدين بـ 5 قذائف أسفرت عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.

ومنذ توقيعه في تموز الماضي انتهكت المجموعات الإرهابية المسلحة مرات عديدة اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية آخرها أمس حيث ارتقى 3 شهداء وأصيب 5 مدنيين بجروح جراء استهدافها بثلاث قذائف منطقة الزبلطاني في دمشق.

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