المجموعات الإرهابية المسلحة تقصف بالقذائف مخيم الوافدين في الغوطة الشرقية

خرقت المجموعات الإرهابية المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها مخيم الوافدين في منطقة حرستا بعدد من القذائف الصاروخية.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق بأن مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية اعتدت على مخيم الوافدين بـ 5 قذائف أسفرت عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.

وأفاد مصدر في قيادة شرطة محافظة ريف دمشق بأن مجموعات إرهابية مسلحة تنتشر في بعض مناطق الغوطة الشرقية اعتدت على مخيم الوافدين بـ 5 قذائف أسفرت عن وقوع أضرار مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم.