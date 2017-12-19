المجموعات الإرهابية المسلحة تعتدي برصاص القنص على أهالي قرية كفرنان بريف حمص

خرقت المجموعات المسلحة مجددا اتفاق منطقة تخفيف التوتر شمال مدينة حمص باستهدافها المدنيين برصاص القنص في قرية كفرنان بالريف الشمالي.





وأفاد مصدر عسكري في حمص بأن المجموعات المسلحة المنتشرة في مزارع جنوب غرب مدينة الرستن استهدفت برصاص القنص قرية كفرنان ما أدى إلى منع الأهالي من الذهاب إلى أعمالهم ومزارعهم وممارسة حياتهم الطبيعية.





ولفت اللمصدر إلى أن وحدة من الجيش ردت برمايات نارية مناسبة على اتجاه القنص وحققت إصابات مباشرة بين المسلحين.





واستهدفت المجموعات المسلحة أمس منازل المدنيين بالقذائف في قريتي المشرفة وجبورين ما تسبب بوقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.



