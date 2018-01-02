المجموعات الإرهابية المسلحة تعتدي بالقذائف على ضاحية حرستا السكنية

جددت المجموعات الإرهابية المسلحة انتهاكها لاتفاق منطقة خفض التوتر في الغوطة الشرقية عبر استهدافها بالقذائف ضاحية حرستا السكنية بريف دمشق.





وأفاد مصدر في قيادة شرطة ريف دمشق بأن أضرارا مادية وقعت في مكان سقوط قذيفة هاون أطلقتها المجموعات الإرهابية المسلحة المتحصنة في بعض مناطق الغوطة الشرقية.





واستشهد أمس شخص وأصيب شخصان بجروح جراء استهداف المجموعات الإرهابية المسلحة بـ 15 قذيفة ضاحية حرستا في حين أصيبت امرأة جراء سقوط قذيفة هاون في حي التربة بمدينة جرمانا كما وقعت أضرار مادية في الممتلكات جراء سقوط 4 قذائف بمحيط ضاحية الإسكان في مخيم الوافدين بحرستا.





وردت وحدات من الجيش العربي السوري على الاعتداء ووجهت ضربات مركزة ودقيقة على مناطق إطلاق القذيفة في عمق الغوطة الشرقية أسفرت عن تدمير عدد من منصات إطلاق القذائف وإيقاع خسائر في صفوف المجموعات الإرهابية المسلحة.





وأعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة في الـ 22 من تموز الماضي وقفا للأعمال القتالية في عدد من مناطق الغوطة الشرقية بريف دمشق مؤكدة في الوقت نفسه أنه سيتم الرد بالشكل المناسب على أي خرق.



