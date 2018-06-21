المتقاعدون يشكون: تعويض غلاء المعيشة صفر

استغرب بعض المتقاعدين من بقاء بند تعويض غلاء المعيشة في المعاملات التقاعدية على حاله على الرغم من ازدياد الوضع المعيشي وانخفاض القدرة الشرائية بسبب الحصار الاقتصادي المفروض على البلاد الذي أدى إلى ارتفاع أسعار السلع، إلا أن التعويض المعيشي صفر ولم يطرأ عليه تغيير يذكر ويشطب عليه فقط.



وبين وزير المالية الدكتور مأمون حمدان في معرض رده أن تعويض غلاء المعيشة بقي على حاله ليس فقط للمتقاعدين بل للموظفين أيضاً، ويتمثل الدعم بتسديد الرواتب بالكامل كما تم حل المشاكل السابقة، علماً أنه يخصص 3 ونصف مليار ليرة شهرياً رواتب لمؤسسة التأمينات الاجتماعية، و25 مليار ليرة سنوياً وهذا يعتبر دعماً كاملاً.



البعث