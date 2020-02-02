المتحدث باسم الرئاسة الروسية يرد على اتهام أردوغان لموسكو حول إدلب

رد المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، على تصريحات الرئيس التركي التي اتهم فيها روسيا بعدم الالتزام بتعهداتها تجاه إدلب.



وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي أول أمس نقلته وكالة “نوفوستي” الروسية، حيث رد بيسكوف على طلب التعليق على التصريحات الأخيرة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان قائلاً: “لا نوافق على ذلك، روسيا تنفذ التزاماتها بالكامل بموجب اتفاقات سوتشي فيما يتعلق بمنطقة إدلب”.



وأضاف الناطق باسم الرئاسة الروسية: “في الوقت نفسه، نأسف لأن الوضع القائم هناك يجعلنا نتمنى أن يكون أفضل بكثير مما هو عليه حالياً، فلسوء الحظ، لا تزال هذه المنطقة حتى الآن مكان تمركز عدد كبير من الإرهابيين الذين يقومون باستمرار بأعمال هجومية عدوانية ضد القوات المسلحة السورية، وكذلك ضد القاعدة الروسية في حميميم”، وختم قائلاً: “هذا يثير لدينا قلقاً كبيراً”.



وكان مبعوث الرئيس الروسي إلى سورية الكسندر لافرنتييف أكد في حديث للصحفيين على هامش الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا التي جرت في الـ 10 والـ 11 من الشهر الماضي ضرورة تحمل الحكومة التركية مسؤولياتها في منطقة “خفض التصعيد” في إدلب مشيراً إلى أن الاستفزازات التي تقوم بها “جبهة النصرة” المنتشرة فيها أمر غير مقبول على الإطلاق.



بالمقابل يسعى الرئيس التركي بشكل متواصل لعرقلة عمليات الجيش السوري هناك بهدف الحفاظ على الخزان البشري المتمثل بالمسلحين وعوائلهم والذي يوفر له مقاتلين في تدخلاته العسكرية سواءً ضد الوحدات الكردية أو في مناطق أخرى مثل ليبيا.