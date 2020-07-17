المتحدث باسم الجيش الليبي «كلمات السيسي تحولت إلى أفعال»

أعلن المتحدث باسم "الجيش الليبي" التابع للمشير خليفة حفتر، اللواء أحمد المسماري، أن القوات المسلحة لم تنسحب من أي مواقع لها، مشيراً إلى استمرار انتهاكات تركيا في ليبيا.



وفي تصريح تلفزيوني، قال المسماري، «إن القوات المسلحة الليبية لم تنسحب من أي موقع لها في البلاد». منوهاً إلى أن تركيا «تقوم بتحويل مدينة مصراتة إلى قاعدة لإدارة عملياتها، ولا تزال تدفع بمزيد من المرتزقة والمعدات العسكرية إلى ليبيا».



وكشف المسماري «أن كلمات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن اعتبار سرت - الجفرة خط أحمر قد تحولت إلى أفعال على الأرض»، مشيراً إلى أن مصر «بعثت برسائل مهمة وقوية فيما يخص الشأن الليبي».



وسبق أن صرح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن القاهرة «لن تسمح بتجاوز خط "سرت - الجفرة"»، مشدداً على «ضرورة بقاء ليبيا بعيداً عن سيطرة الميليشيات والإرهاب».



تصريحات السيسي جاءت خلال لقائه الخميس، بمشايخ وأعيان القبائل الليبية الممثلة لأطياف الشعب الليبي، تحت شعار "مصر وليبيا شعب واحد.. مصير واحد"، حسبما ذكر المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، السفير بسام راضي، مؤكداً على ضرورة توقف القتال في ليبيا، قائلاً إن «التقسيم مرفوض بأي شكل من الأشكال»، وأضاف أن «الهدف الأساسي للجهود المصرية علي كافة المستويات تجاه ليبيا، هو تفعيل الإرادة الحرة للشعب الليبي من أجل مستقبل أفضل لبلاده وللأجيال القادمة من أبنائه».