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المتة والمعلبات قريبا مع السكر والرز والشاي على البطاقة الذكية

صرح مدير المؤسسة السورية للتجارة أحمد نجم  بأن طرح مادتي المتة والمعلبات بسعر مدعوم وعن طريق البطاقة الذكية بات قريباً، وذلك عبر صالات ومنافذ بيع المؤسسة، وخاصة أن الاتفــاق قيد الانجاز مع المورديـن لتلــك الــمواد، والمؤسسة بانتظار توافر الكميات لطرح هذه المواد بحيث يتم طرحها بشكل متواصل من دون انقطاع وبسعر مناسب وأقل من سعر السوق.


وكان قد اشتكى العديد من المواطنين صعوبة الحصول على مخصصاتهم من المواد الأساسية والمدعومة عبر البطاقة الذكية، إذ تأخرت بعض الصالات بتوزيع المواد لمدة تتراوح بين اليومين إلى 4 أيام ومنها وصل إلى 7 أيام.


وتعليقاً على الموضوع بين نجم أن المؤسسة تتابع عمل الصالات بشكل يومي وتتابع أعمالها، وأن الإدارة وجّهت جميع الصالات بالتوزيع يومياً، ولاسيما أن الكميات متوافرة وتكفي مدة طويلة وكل صالة تحتاج إلى مواد خلال اليوم يتم تزويدها عبر سيارات المؤسسة.

أشار إلى أن «السورية للتجارة» سوف تطرح منذ صباح اليوم مادة زيت عباد الشمس حصراً عبر البطاقة الذكية، بمعدل 4 لترات للعائلة كحدّ أقصى، وبسعر ٨٠٠ ليرة سورية للتر الواحد، إضافة إلى السكر والأرز والشاي، منوهاً بزيادة كميات السكر والشاي للعائلة التي يزيد عدد أفرادها عن 4 أشخاص التي يتم بيعها عبر البطاقة الذكية.


ولفت إلى أن صالات الســورية للتجارة ستقوم ببيع لتر واحد من زيت عباد الشــمس للعائلــة المؤلفة من شخص أو شخصين، ولترين للعائلة المؤلفة من ثلاثــة أو أربعة أشخاص، وثلاثة لترات للعائلة المؤلفة من خمســة أو ستة أشخاص، وأربعة لترات للعائلة التي يتألف عدد أفرادها من ســبعة أشخاص وأكثر.


وأوضح أنه تمت زيادة المخصصات الشهرية من السكر للعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص إلى 5 كيلو غرامات، وإلى 6 كيلو غرامات للعائلة المكونة من 7 أشخاص وأكثر، كما زادت أيضاً مخصصات العائلة من الشاي إلى ١٢٠٠ غرام للعائلة المكونة من 5 أو 6 أشخاص وإلى ١٤٠٠ غرام للعائلة المكونة من سبعة أشخاص وأكثر.

 

 

 

الوطن