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المبيـدات الحشرية غائبـة عن أعين الرقابة في السويداء

وصولها إلى محال بيع مستلزمات الإنتاج الزراعي خاصة المبيدات الحشرية من دون مرورها على الجهات الرقابية، منح أصحابالمبيـدات الحشرية غائبـة عن أعين الرقابة في السويداء هذه المحال حقاً لا شرعياً للمتاجرة بالمواد المهربة التي تعد غير نظامية, والمتتبع لحراك هذه المحال شرائياً سيلحظ أن هذه الظاهرة أصبحت مستفحلة, الأمر الذي يلحق ضرراً بالعملية الإنتاجية للأشجار المثمرة أو بالمزارع نفسه.

طبعاً بعد أن استفحلت المتاجرة بهذه المواد كانت لمديرية الزراعة في المحافظة كلمتها الرقابية إذ تمكنت المديرية ووفق مديرها المهندس أيهم حامد من تنظيم 14 ضبطاً بحق عدد من أصحاب محال بيع هذه المواد وقد توزعت هذه الضبوط في كل من مدينة السويداء والمزرعة وقنوات والكفر والقريا مضيفاً أن تنظيم الضبوط جاء نتيجة قيام أصحاب هذه المحال ببيع مواد مهربة وغير نظامية.

المصدر : تشرين – طلال الكفيري

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