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المبعوث الصيني الخاص إلى سورية: الصين تجري محادثات مع كل الدول بما فيها سورية بشأن مكافحة الإرهاب

أكد شيه شياو يان المبعوث الصيني الخاص إلى سورية أن الصين تجري محادثات مع كل الدول بما في ذلك سورية بشأن مكافحة الإرهاب.

ونقلت رويترز عن شيه قوله في تصريح اليوم.. إن “الجانب الصيني يعارض بشدة جميع أشكال الإرهاب ويدعم تعزيز التعاون الدولي في مكافحته وكذلك الحفاظ على الأمن الإقليمي والدولي”.

وأوضح أنه لا يوجد رقم محدد لعدد المواطنين الصينيين الذين ذهبوا للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية في سورية مشيراً إلى أنه “يأمل بالعودة إلى سورية للحصول على صورة أوضح حول ذلك”.

إلى ذلك قال المبعوث الصيني.. إننا “نأمل أن يولي المجتمع الدولي اهتماما خاصا لإعادة إعمار سورية بعد الحرب ويشارك في هذه العملية… وهذه ليست مسألة بلد واحد أو بلدين وبالإضافة إلى بدء أعمال إعادة البناء ينبغي توفير الأمن الأساسي”.

وأوضح شيه أن “المهمة الرئيسية في الوقت الراهن هي استعادة السلام والاستقرار في سورية.. ويجب على جميع الأطراف بذل الجهود لبدء العمل بهذا الخصوص”.

وتشدد الصين على موقفها الثابت تجاه الأزمة في سورية بالتأكيد على ضرورة احترام سيادة واستقلال ووحدة أراضيها ورفض القوة أو التهديد باستخدامها في العلاقات الدولية وعلى قناعتها بعدم وجود حل عسكري للأزمة في سورية وأن السبيل الوحيد هو التسوية الدبلوماسية.

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