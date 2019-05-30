المبعوث الأممي إلى سوريا: الإرهابيون يهيمنون على إدلب

أكد المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أن الإرهابيين يسيطرون على معظم أراضي منطقة إدلب الخاضعة لخفض التصعيد شمال غربي سوريا.



وقال بيدرسون، في تصريح صحفي أدلى به أمس الأربعاء، ردا على سؤال حول هذه المعطيات: “نعم، لا شك أن التشكيلات الإرهابية تهيمن على معظم أراضي إدلب، وهناك رأي مشترك في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول ضرورة مكافحة الإرهاب واحترام القانون الدولي الإنساني”.



وأضاف بيدرسون بحسب موقع “روسيا اليوم”: “مكافحة الإرهاب بالطبع أمر شرعي لكن من الضروري أن تتم مع مراعاة احترام القانون الدولي الإنساني”.



وأشار بيدرسون إلى وجود “انقسام عميق في المجتمع السوري وانعدام تام للثقة”، مشددا على ضرورة معالجة هذا الأمر، وأن لا حل عسكريا للأزمة السورية.



يذكر أن جنوب محافظة إدلب وريف حماة الشمالي الغربي يشهد خرقاً لخفض التصعيد من قبل المجموعات المسلحة، حيث تمكن الجيش السوري من تحقيق تقدم على الأرض، والسيطرة على عدد من القرى والتلال الاستراتيجية.