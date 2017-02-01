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المباشرة بإرواء مدينتي جبلة والقرداحة من مشروع مياه كفردبيل

باشرت المؤسسة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي باللاذقية العمل في مشروع إرواء القرى التابعة لمدينتي جبلة والقرداحة من مشروع مياه كفردبيل بكلفة تبلغ 65 مليون ليرة ممولة بالكامل من منظمة اليونيسيف.

وذكر المهندس منذر دويبه مدير عام المؤسسة أن عدد القرى والتجمعات السكنية المستفيدة من هذا المشروع 25 قرية وتجمعا.

وأشار دويبه إلى أن المؤسسة انتهت من مراحل التعاقد مع الجهات المنفذة للمشروع حيث ستقوم هذه الجهات بمد خطوط فونت بطول 8 كم وبأقطار تتراوح ما بين 250 و 160 في نهاية المشروع بالإضافة الى إنشاء ثلاثة خزانات لتجميع المياه بسعة 1000 متر مكعب للخزان الواحد.

يذكر أن المؤسسة باشرت أيضا بخطة حفر الآبار في قرى الشبل بمنطقة الحفة ودير حنا بمنطقة القرداحة والصفصاف والجنديرية بمنطقة اللاذقية.

سانا

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