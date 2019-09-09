المازوت بسعر حر .. حسب توفر المادة

أكد مدير فرع “شركة محروقات” بدمشق إبراهيم أسعد، أن فكرة بيع المازوت (خارج المخصصات) بالسعر الحر في الشتاء تبقى خياراً قابلاً للتطبيق بحال توفرت المادة، لافتاً إلى أنها حالياً تباع بسعر الكلفة للفعاليات الصناعية والتجارية ولجان البناء فقط بسعر 293 ليرة لليتر.



وأضاف أسعد لإذاعة “ميلودي”، أنه يتم توزيع مازوت التدفئة خلال 15 يوماً من التسجيل عليه وليس خلال 24 ساعة نتيجة الإقبال الكثيف، مشيراً إلى أن عدد العائلات المسجلة في أول يوم بلغ 6 آلاف عائلة، حيث كان إقبال المواطنين كثيف هذا العام.



وتابع مدير محروقات دمشق قوله إنه مع نهاية العام الجاري 2019 يجب أن تكون الدفعة الأولى من مازوت التدفئة موزعة، وفي بداية عام 2020 ستوزع الدفعة الثانية.



وبدأ التسجيل على مادة مازوت التدفئة للعائلات في الأول من أيلول 2019 وضمن المحافظات كافة، بينما بدأ التسجيل للجرحى وذوي الشهداء من 15 آب 2019، على أن يتم توزيع المادة خلال 24 ساعة من التسجيل.



ويحق لكل عائلة تملك بطاقة ذكية الحصول على مخصصاتها من مازوت التدفئة والبالغة 400 ليتر بالسعر المدعوم (180 ليرة لليتر الواحد)، توزع على دفعتين الأولى 200 ليتر تبدأ من آب وحتى نهاية العام، والثانية أيضاً 200 ليتر من مطلع العام وحتى 15 تموز.



وفي تشرين الثاني 2018، أكد مدير محروقات دمشق لموقع “الاقتصادي” أن الشركة تمنح حالياً المواطنين كميات تفوق مخصصاتهم من مازوت التدفئة لكن بسعر 296 ليرة سورية بدلاً من 180 ليرة.



وتصل تكلفة ليتر المازوت إلى 330 و335 ليرة ويباع للمواطن ومعظم القطاعات بـ180 ليرة أي يدعم الليتر بـ150 و155 ليرة، فيما يباع ليتر المازوت للأفران بـ135 ليرة أي دعم الليتر يبلغ 200 ليرة، وفق ما ذكره مؤخراً مدير “محروقات” مصطفى حصوية.