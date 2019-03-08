الماء القلوي يقتل السرطان !

إن قوة الجسم الهيدروجينية PH المثالية هي 7. عندما يكون ال PH أقل من 7 ، هذا يعني أن جسمنا أصبح حمضياً وعندما يكون الPH فوق ال 7 ، يكون الجسم قلوياً. وحينما يصبح الجسم حمضياً، هناك عوارض كثيرة تنتج عن ذلك كالمشاكل في الجهاز الهضمي وزيادة الوزن والتعب وقد يؤدي ذلك إلى الإصابة بالأمراض الالتهابية مثل الروماتيزم أو قد تؤدي البيئة الحمضية إلى الإصابة بالسرطان فالخلية السرطانية لا تعيش إلا في بيئة حمضية. حتى تتجنبوا هذه العوارض استعملوا الماء القلوي كما ينبغي الإكثار من شرب الماء والإكثار من تناول الفواكه العضوية والخضار.



يفضل تجنب مياه الحنفية لأنها تحتوي على هورمونات وكلورين ومضادات حيوية ومعادن قد تدخل مباشرة إلى الجسم مسببة له الأمراض وضعف المناعة.



إن 95% من أنواع السرطانات تعيش في البيئة الحمضية، وهذا يعني أن السرطانات لا تعيش في البيئة القلوية. كما قال الدكتور أوتو إن الحمضية مرتبطة بالأمراض المزمنة مثل ترقق العظام ومرض القلب والسكري.



الليمون الحامض قادر على إحداث التوازن ما بين حموضة الجسم وقلويته . ومع أن طعم الليمون الحامض حمضي إلا أنه قلوي بالكامل وبناء على ذلك يستطيع الليمون الحامض جعل ال PH متوازناً. فهذه الفاكهة تحتوي على 22 خاصية مضادة للسرطان كما انها تساعد على معالجة حالات عديدة بدءاً من رائحة الفم وصولاً إلى الكوليرا.



ما تحتاجونه لتحضير وصفة ترفع القلوية في الجسم :



ليمونة حامضةربع جذر من الزنجبيلنصف خيارةنصف كوب من أوراق النعناع.



ابدأوا بتقشير الزنجبيل ومن ثم قطعوا كل المكونات إلى شرائح وبعد ذلك أضيفوا الماء. اشربوا هذه الوصفة في الصباح على الريق