المئات يتظاهرون في بريطانيا رفضا لعدوان النظام التركي على عفرين ودعمه (داعش)

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف العدوان الذي يشنه نظام رجب طيب أردوغان على منطقة عفرين بريف حلب ودعمه تنظيم داعش الإرهابي.





وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن المشاركين في التظاهرات التي نظمت أمس في محطة بيكاديللي في مانشستر حملوا لافتات كتب عليها “أوقفوا تركيا عن مساعدة إرهابيي داعش” فيما طالب المتظاهرون في محطة كينغز كروس بوقف العدوان التركي على عفرين ووضع حد لجرائم الحرب التي تطال أهالي المدينة.





ونقلت الصحيفة عن مشاركين في التظاهرات قولهم إن الاحتجاجات التي استمرت نحو ثلاث ساعات جاءت في إطار يوم دولي مكرس لإلقاء الضوء على ما يجري في عفرين وتضامنا مع الأهالي فيها الذين ترتكب قوات النظام التركي جرائم حرب بحقهم منذ بداية العدوان.





وتسبب العدوان التركي المتواصل على منطقة عفرين منذ الـ 20 من كانون الثاني الماضي باستشهاد وجرح أكثر من 900 مدني وتهجير آلاف المدنيين من منازلهم إضافة إلى توقف التعليم في مئات المدارس وتدمير البنى التحتية والخدمية ولا سيما الأفران ومحطات ضخ المياه وتحويل الكهرباء والأماكن الأثرية.





ودعت منظمة الهلال الأحمر العربى السوري أمس إلى توفير الضمانات اللازمة لإدخال قافلة مساعدات جديدة إلى المدنيين فى منطقة عفرين التي تتعرض لعدوان بمختلف أنواع الأسلحة من قبل النظام التركى ومرتزقته من المجموعات الإرهابية.