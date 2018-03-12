وزارة الدفاع الروسية: واشنطن تسعى إلى تقسيم سوريا!
الجيش السوري يبسط سيطرته على بلدة افتريس في الغوطة الشرقية
الجيش يؤمن خروج عدد من العائلات على محور مديرا في الغوطة الشرقية
القوات السورية تعثر في الغوطة الشرقية على ورشة لتحضير ذخائر كيميائية
لجنة حمورية تسلمت شروط الحكومة لتجنيب البلدة عملا عسكريا
أنباء عن إحباط «حميميم» عدواناً جديداً بطائرة مسيرة
دمشق على طريق استعادة غوطتها
الميدان يقود مسار التسويات: «جيب الغوطة» ثلاثة أقسام
قوات الغزو التركية تخنق جيب عفرين
بعد تواريه 11 عاماً .. الأمن يقبض على أحد المطلوبين بقضايا اختلاس بالحسكة
الجيش السوري يستعيد عدة مزاراع لبلدة جسرين
مركز المصالحة الروسي يُعلن عن تقدم المفاوضات بالغوطة الشرقية
شهداء وجرحى نتيجة اعتداءات إرهابية بالقذائف على أحياء سكنية في دمشق ومحيطها
أنباء عن تحضيرات لمعركة إنهاء الإرهاب في ريف اللاذقية الشمالي
الميليشيات التكفيرية في الغوطة ترفض الحلول السلمية وتهدد «المصالحين»

المئات يتظاهرون في بريطانيا رفضا لعدوان النظام التركي على عفرين ودعمه (داعش)

تظاهر مئات الأشخاص في العاصمة البريطانية لندن للمطالبة بوقف العدوان الذي يشنه نظام رجب طيب أردوغان على منطقة عفرين بريف حلب ودعمه تنظيم داعش الإرهابي.

وذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن المشاركين في التظاهرات التي نظمت أمس في محطة بيكاديللي في مانشستر حملوا لافتات كتب عليها “أوقفوا تركيا عن مساعدة إرهابيي داعش” فيما طالب المتظاهرون في محطة كينغز كروس بوقف العدوان التركي على عفرين ووضع حد لجرائم الحرب التي تطال أهالي المدينة.

ونقلت الصحيفة عن مشاركين في التظاهرات قولهم إن الاحتجاجات التي استمرت نحو ثلاث ساعات جاءت في إطار يوم دولي مكرس لإلقاء الضوء على ما يجري في عفرين وتضامنا مع الأهالي فيها الذين ترتكب قوات النظام التركي جرائم حرب بحقهم منذ بداية العدوان.

وتسبب العدوان التركي المتواصل على منطقة عفرين منذ الـ 20 من كانون الثاني الماضي باستشهاد وجرح أكثر من 900 مدني وتهجير آلاف المدنيين من منازلهم إضافة إلى توقف التعليم في مئات المدارس وتدمير البنى التحتية والخدمية ولا سيما الأفران ومحطات ضخ المياه وتحويل الكهرباء والأماكن الأثرية.

ودعت منظمة الهلال الأحمر العربى السوري أمس إلى توفير الضمانات اللازمة لإدخال قافلة مساعدات جديدة إلى المدنيين فى منطقة عفرين التي تتعرض لعدوان بمختلف أنواع الأسلحة من قبل النظام التركى ومرتزقته من المجموعات الإرهابية.

إرسال تعليق جديد

سيبقى محتوى هذا الحقل خاصا و لن ينشر للعموم.
  • لا يسمح بإشارات HTML
  • تفصل السطور و الفقرات تلقائيا.
  • تتحول مسارات مواقع وب و عناوين البريد الإلكتروني إلى روابط آليا.