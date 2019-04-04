الرئيس الأسد لـ أرياسا: ما يحصل في فنزويلا مشابه لما حصل في سورية وهدفه الهيمنة على الدول ومصادرة قرارها المستقل
واشنطن تحاول منع قيام اتحاد بين سوريا والعراق وإيران
الرئيس بشار الأسد يصدر القانون رقم 8 لعام 2019
الجيش يدمر أوكاراً للإرهابيين بسهل الغاب ومحاولات انشقاق ضمن ميليشيات تدعمها تركيا في الشمال
الجيش يقضي على العديد من الدواعش في البادية الشرقية و«قسد» تواصل مزاعم تجدد اشتباكها مع التنظيم
عودة أكثر من 800 مهجر سوري من لبنان والأردن.
عودة الاستقرار إلى درعا
بوتفليقة يعلن الاستقالة... نحو مرحلة انتقالية صعبة
الرئيس الأسد يصدر مرسوماً يرفع قيمة استحقاقات والدي شهداء قوى الأمن الداخلي
نتنياهو ينوي عقد جلسة حكومية في الجولان!
البنتاغون والناتو يعلنان عودة الحرب الباردة
الداخلية الروسية: تنظيم “داعش” الإرهابي يخطط لتكوين شبكة إرهابية عالمية بعد هزيمته في سورية والعراق
استخبارات فرنسية وبلجيكية في إدلب لتنظيم استفزاز باستخدام مواد سامة
دفاعاتنا الجوية تتصدى لعدوان جوي إسرائيلي على بعض المواقع في المنطقة الصناعية بالشيخ نجار شمال شرق حلب
دمشق: إعلان ترامب بشأن الجولان المحتل كشف حقيقة المخطط الرامي لنشر الفوضى والدمار في المنطقة
آخر المواضيع المتعلقة

أرشيف البلدان
أرشيف الأيام
الأجندة

المئات من أطفال فلسطين في معتقلات الاحتلال تحت نير القمع والتنكيل

كشفت مؤسسات حقوقية فلسطينية عن استشهاد 11 طفلا فلسطينيا وإصابة العشرات برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية وقطاع غزة منذ بداية العام الجاري فيما لا يزال 250 طفلا يقبعون في معتقلات الاحتلال وتمارس بحقهم كل أشكال القمع والتنكيل.

وأكدت الحركة العالمية للدفاع عن أطفال فلسطين في بيان بمناسبة يوم الطفل الفلسطيني الذي يصادف الخامس من نيسان نقلته وكالة وفا اليوم أن سلطات الاحتلال تنتهك بشكل ممنهج وصارخ الحقوق الأساسية للأطفال الفلسطينيين كالحق بالحياة والعيش بأمان من خلال هدم البيوت والاستيلاء على حقهم بالتعليم من خلال هدم المدارس أو اقتحامها واستهداف الطلبة خلال توجههم للمدارس أو العودة منها.

و لفتت الحركة إلى أن عدم محاسبة الاحتلال يشجعه على المضي في انتهاكاته لحقوق أطفال فلسطين وتصعيدها الأمر الذي يتطلب من المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل محاسبة مسؤولي الاحتلال على جرائمهم.

بدورها اكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينيين أن قوات الاحتلال اعتقلت منذ اندلاع انتفاضة الأقصى في أيلول عام 2000 قرابة عشرة آلاف طفل فلسطيني والعديد منهم اجتازوا سن الثامنة عشرة وما زالوا في معتقلات الاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن الأطفال الفلسطينيين يتعرضون لأبشع انواع الانتهاكات والجرائم من قبل قوات الاحتلال منذ لحظة اعتقالهم وخلال استجوابهم مشيرة إلى أنه منذ انطلاق الهبة الشعبية في تشرين الأول عام 2015 ارتفع عدد الأطفال الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال إلى أعلى مستوى له منذ شهر شباط 2009 ووصل إلى أكثر من 400 طفل في بعض الأشهر.

وطالبت الهيئة المجتمع الدولي وكل المنظمات المختصة بضرورة التدخل العاجل لإنهاء معاناة الأطفال الفلسطينيين في معتقلات الاحتلال.