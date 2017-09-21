المؤشر يرتفع 12 نقطة .. و20 مليون ليرة تداولات سوق دمشق للأوراق المالية

سجلت تداولات سوق دمشق للأوراق المالية ارتفاعاً بأحجام التداول وانخفاض بقيم التداول حيث وصل حجم التداول إلى 55 ألف سهم موزعة على 87 صفقة بقيمة تداولات بلغت 20 مليون ليرة.

بالمقابل ارتفع مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية 12 نقطة عن الجلسة الماضية حيث أغلق على قيمة 3140 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 0.41%.‏

وكان لسهم فرنسبنك – سورية حيث تم تداول 13 ألف سهم بقيمة تداول 5 ملايين ليرة سورية من خلال 16 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 380 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.76%، ومن ثم جاء سهم بنك قطر الوطني- سورية حيث تم تداول 10 آلاف سهم بقيمة تداول 3 ملايين ليرة من خلال 15 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 385 ليرة مرتفعاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة 0.15%، تلاه سهم بنك الشام حيث تم تداول 8 آلاف سهم بقيمة تداول 2 مليون ليرة من خلال 18 صفقة، ليغلق سهمه على سعر 415 ليرة منخفضاً عن سعر إغلاق جلسة التداول السابقة بنسبة -0.22%.‏

وقد تم تعديل السعر المرجعي لسهم بنك بيمو السعودي الفرنسي، من (433.25 ) إلى (454.75 ) وذلك بنتيجة استيفاء شروط الفقرة أ من المادة 35 .‏

هذا ولا يزال سهم الشركة الهندسية الزراعية للاستثمارات – نماء، موقوفاً عن التداول عملاً بأحكام المادة – 26- الفقرة (ج – 4) من نظام قواعد وشروط الإدراج لحين استكمال إجراءات إعادة إدراج أسهمها بعد تعرضها لحالة سطو وسرقة من قبل العناصر المسلحة.‏

كما لم تتم أي صفقة على كل من الشركة الأهلية للنقل، السورية الدولية للتأمين – أروب، بنك عوده سورية، بنك بيبلوس- سورية، بنك بيمو السعودي الفرنسي، بنك سورية والمهجر، المصرف الدولي للتجارة والتمويل، الشركة السورية الوطنية للتأمين، الاتحاد التعاوني للتأمين، بنك الشرق، الشركة السورية الكويتية للتأمين، المجموعة المتحدة للنشر والإعلان والتسويق، الشركة المتحدة للتأمين.‏

المصدر: الثورة