المؤسّسة العامّة للطباعة: الكتب المدرسية متوفرة في المستودعات

أكد مدير المؤسّسة العامّة للمطبوعات والكتب المدرسيّة زهير سليمان: أنّ المؤسسة بدأت بطباعة الكتاب المدرسي للعام الدّراسيّ القادم 2020-2021 وفق خطّتها الإنتاجية وحاجة مدارس القطر كافة، وذلك بهدف تأمين الكتاب المدرسي في الوقت المحدّد لتكون في متناول يد أبنائنا الطلبة في مدارسهم، وخاصة طباعة كتب الشهادات للصف التاسع والثالث الثانوي بفرعيها العلمي والأدبي.



مشيراً إلى أنّ المديرية عملت على توزيع الكتب المدرسيّة ولكلّ الصفوف على مراكز البيع الإفرادي في دمشق (باب شرقي وباب مصلى ونفق الآداب في المزة والروضة) كما تمّ توزيع الكتب بالتتابع على جميع المستودعات في المحافظات والمناطق والبالغ عددها 200 مركز على مستوى القطر، بعد أن تمّ إنجاز جزء كبير من الخطّة الطباعيّة.



وبيّن سليمان: أنه وبالرغم من جميع الظروف الصعبة والمتمثّلة بمسائل الحظر، والزيادات الكبيرة والمطّردة لأسعار المواد الأولية، لم تتجاوز الزّيادة على تسعيرة الكتب الـ 23% ، مشيراً إلى أنّ ذلك لا يتعلّق بموضوع التعليمات الخاصة بالتوزيع المجاني للكتب المدرسيّة من الصف الأول وحتى الصف التاسع، كما أن هناك لائحة رسميّة بخصوص الأسعار موزّعة على كلّ المستودعات، وضع عليها اسم الكتاب والسعر الجديد حتى لا يكون هناك أي غبن بحق المواطن.



وأضاف سليمان: لا يوجد أيّ تعديلات على الكتب والمناهج الحاليّة باستثناء كتاب الإنكليزي للصف التاسع والذي يطبع هذا العام ويعتبر كتاباً جديداً.





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