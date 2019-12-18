رسوم تشبه الضرائب
النص الكامل لمقابلة قناة فينيكس الصينية مع الرئيس الأسد
«البنتاغون»: أميركا ستنسحب من سورية في حال هزيمة داعش!
أكبر قافلة أميركية إلى سوريا للسيطرة على حقول النفط في الحسكة ودير الزور
«ديلي ميل» تؤكد تلاعب «حظر الأسلحة» بتقرير هجوم دوما المزعوم
الاحتلال التركي يواصل التغيير الديموغرافي والتتريك
استعدادات الجيش لتحرير المزيد من قرى وبلدات إدلب وصولا إلى تحرير المدينة
«الإدارة الذاتية» تهاجم «أستانا 14» لوقوفها ضد الأجندات الانفصالية
أنباء عن تشكيل قوات رديفة للجيش في عدة بلدات بالحسكة
اليمن: تقسيم حضرموت وإعلان «باب المندب»
طريق حلب ــ الحسكة سالكة: نجاح أوّل لـ«مذكرة سوتشي»
لافرينتييف : التواصل بين أنقرة ودمشق صعب لكن موسكو ترغب بتحسين العلاقات
المسلحون في سوريا يحشدون راجمات صواريخ ومدرعات قرب حلب ويعدون استفزازات كيميائية بإدلب
الجعفري: النظام التركي ينافق ولا يلتزم بتفاهمات «أستانا» و«سوتشي»
محافظ الحسكة: رأس العين باتت «مدينة أشباح» وأردوغان سيخرج كما خرج أجداده

المؤسسة العامة للإسكان: تخصيص 784 مسكنا في ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا

أعلنت المؤسسة العامة للإسكان عن تخصيص 784 مسكنا للمكتتبين على مشروع إسكان العاملين في  ضاحية الشهيد باسل الأسد بعدرا.

وأوضحت المؤسسة أنه يمكن للمكتتبين الاطلاع على الجداول الاسمية ومواعيد جلسات التخصيص والقيم التخمينية التي ستبدأ اعتبارا من يوم الاثنين 6-1-2020 وكل تفاصيل تعليمات توزيع المساكن في الإدارة العامة للمؤسسة أو عبر موقعها الالكتروني وفرعها بمدينة عدرا العمالية والاتحاد العام لنقابات العمال.

وبينت المؤسسة أن الإعلان لا يشمل المكتتبين المتأخرين عن تسديد الأقساط الشهرية المترتبة عليهم لمدة تزيد على 240 يوما متصلة أو منفصلة الذين لم يسددوا التزاماتهم المالية ضمن المدة الممنوحة لهم لغاية الـ 30 من حزيران الماضي.

وكانت المؤسسة العامة للإسكان أعلنت في الـ27 من حزيران أنه سيتم تخصيص 5954 مسكنا ما بين شبابي وإدخار وعمالي ومنذرين خلال الربع الأخير من العام الجاري منها 784 مسكناً في ضاحية عدرا العمالية بريف دمشق .

 



سانا