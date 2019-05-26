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المؤسسة العامة لـ الخطوط الحديدية تطرح أراضيها لـ الاستثمار

أعلنت المؤسسة العامة للخطوط الحديدية السورية، عن وضعها خطة لاستثمار الأراضي والعقارات التي تملكها، وطرحها بالاستثمار وفق قانون العقود الموحد المعتمد من الجهات الحكومية.


وبحسب مانشر الموقع الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء فإنّ “المؤسسة أعدت خارطة طريق لاستثمار الأراضي والعقارات التي تملكها في المحافظات، ليتم طرحها لاحقاً للاستثمار وفق قانون التشاركية أو الــ “BOT” من أجل الحصول على إيرادات مالية للمؤسسة، لتنفيذ مشاريعها الاستراتيجية وتخفيف العبء المالي على خزينة الدولة”.


وأضاف المجلس أن “المؤسسة أشارت من خلال إعلانها إلى الاتفاقية مع الجانب العراقي حول الربط السككي على أكثر من محور، إضافة للمحاور القديمة، حيث يستهدف مشروع المؤسسة ربط المرافئ السورية مع الخطوط الحديدية العراقية”.
وأردف المجلس أنّ “المؤسسة تعمل على ربط محطة القصير في حمص، باتجاه التنف مع الشبكة العراقية، وتعمل أيضاً على التواصل مع الخطوط الحديدية العراقية، من أجل الربط السككي بين سورية والعراق وإيران”.


وكان صرح مصدر في وزارة النقل، في شهر نيسان الفائت، أنه “تم تحديد موعد لعقد اجتماع بين سورية والعراق وإيران، لتقييم إمكانية إعادة العمل بمشروع الربط السككي بين البلدان الثلاثة، واتخاذ القرار النهائي بشأنه”.


وأضاف المصدر، حينها، أن “المدة المقدرة لانتهاء المشروع يمكن أن تصل إلى أربعة أعوام”، مبيّناً أن “مشروع الربط السككي بين سوريا والعراق قديم واستراتيجي لكنه توقف خلال الحرب”، مشيراً إلى أن “المشروع يمكن أن يربط الصين أيضاً”.


يذكر أنه بحسب مجلس الوزراء، بلغت قيمة خسائر مؤسسة الخطوط الحديدية 1.2 مليار دولار، نتيجة الأضرار التي تعرضت لها منشآتها والأدوات المحركة والمتحركة، وشبكات الخطوط الحديدية ومنظومة الإشارات والاتصالات أثناء فترة الحرب.

 

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