المأكولات البحرية حلم لن يتجرأ المواطن السوري حتى على التفكير به!

في ظل موجة الغلاء الفاحش التي تواجهها سوريا مع تزايد صعوبات تأمين مستوى معيشي لائق، لا زالت نسبة كبيرة من المواطنين السوريين تحيا على الحد الأدنى من أساسيات المعيشة لا سيما الغذائية.

وكما يرى البعض أن اللحوم الحمراء والبيضاء أضحت صعبة المنال، يقول البعض الآخر أن المأكولات البحرية أصبحت حلماً لن يتجرأ المواطن السوري على التفكير به حتى في خياله!!



ووفقا لإستطلاع قام بها الفريق الاقتصادي لموقع " b2b" فإن أسعار وجبات المأكولات البحرية لا تقل في الوقت الحالي عن الـ 10 آلاف ليرة سورية للكيلو على اختلاف أنواعها، فسعر الكيلو الواحد للقريدس يبدأ من 13 آلف ليرة في الأسواق، أما الأسعار في المطاعم فتزيد عن أسعار الأسواق حسب تصنيف المطعم، وبما أن مطاعم المأكولات البحرية قليلة نوعاً ما فيستغل أصحابها الفرصة لكسب المزيد من الأرباح.



ويبدأ سعر وجبة السوشي من 4000 ليرة، في حين يبدأ سعر وجبة الحبار من 5000 ليرة، أما وجبة السلطعون فتبدأ من 2000 ليرة سورية، أما وجبة سمك الفيليه فلا تقل عن 3500 ليرة سورية، في حين تتدرج الأسماك البحرية والنهرية في نهاية قائمة الأسعار، فيتراوح سعر الكيلو من الأسماك البحرية ما بين الـ 1000 إلى 3000 آلاف، كما يبلغ الحد الأدنى من الأسعار لكيلو السمك البحري 3000 ليرة سورية، وتختلف الأسعار تبعاً لاختلاف الأنواع والأحجام في الأسواق، ومن المتوقع أن تزيد تلك الأسعار أيضاً خلال الفترة المقبلة لهذا العام.



كشف أحدث تقرير إحصائي رسمي صادر عن المكتب المركزي للإحصاء، عن نسبة تضخم سنوي لأسعار اللحوم والأغذية البحرية في مختلف المحافظات السورية بنسبة 58.3% ما بين عامي 2016 و2017.



حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك للأسماك والأغذية البحرية في شباط 2017 نسبة 1164.0%، وكان قد بلغ في شباط 2016 نسبة 735.3%، باعتبار أن سنة 2010 هي سنة الأساس التي يقيس عليها المركزي للإحصاء سلة المستهلك.

