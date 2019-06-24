الليموناضة السوداء.. اسرع الطرق للباحثين عن بطن مسّطح

يساعد شرب كوب من الماء الدافئ مع بضع نقاط من عصير الليمون في الصباح على تخليص الجسم من السموم، كما يسرع عمليتي الأيض والهضم خلال النهار. وبات بالإمكان اليوم الاستعانة بوصفة مطورة أكثر فعالية، تطلق عليها تسمية الليموناضة السوداء.



وتحتوي هذه الوصفة على 4 أكواب من الماء، كوبين من عصير الليمون الطبيعي، ربع كوب من شراب القيقيب، ملعقة وسط من بودرة الفحم النباتي ورشة من ملح همالايا.



تمزج المكونات جيداً للحصول على خليط متجانس ومن دون أي تكتلات. وللاستفادة القصوى من المشروب ينصح بشربه في الصباح الباكر وقبل تناول الفطور والأفضل فعل هذا بواسطة القشة منعاً لاسوداد الأسنان.



فالليمون غني بمضادات الأكسدة، كما أنه يتمتع بخصائص مدرة ما يعني أنه يساعد على تخليص الجسم من السموم من خلال البول. اما عصير القيقب فهو مصدر مهم للمنغنيز.



وفي المقابل يساعد الفحم النباتي على الحد من الانتفاخ وتراكم الغازات، فيما يحتوي ملح همالايا على مكونات مهمة مثل الحديد والمغنيزيوم.



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