الليرة تتأرجح بين التحسن والانخفاض

أصدر مركز دمشق للأبحاث والدراسات “مداد” تقريره الاقتصادي الأسبوعي، الذي بين فيه تراجع الليرة السورية بصورة متسارعة مقابل الدولار الأمريكي خلال تعاملات منتصف هذا الأسبوع في السوق الموازية.



وحسب مركز “مداد” للدراسات والأبحاث يتجاوز سعر صرفها مستوى 580 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، غير أن سعر صرف الليرة السورية شهد مع نهاية تعاملات الأسبوع تحسناً جوهرياً مقابل الدولار الأمريكي، إلا أنه سجل انخفاضاً طفيفاً مقابل الدولار الأمريكي مقارنة بمستوياته المسجلة في نهاية الأسبوع السابق،وقد وصل مستوى سعر صرف الليرة السورية بالمتوسط عند 578 ليرة سورية للشراء وعند 582 ليرة سورية للمبيع مقابل الدولار الأمريكي الواحد خلال هذا الأسبوع.



ويعود ذلك لعدة الأسباب الرئيسة وراء هذا التراجع إلى استمرار الزيادة (الطارئة) في الطلب المحلي على القطع الأجنبي لتمويل بعض العمليات التجارية لا سيما المشتقات النفطية، وازدياد عمليات المضاربة على الليرة السورية،



وفي ظل استمرار حالة ترقب السوق لتطور العمليات العسكرية شمال البلاد، إضافة إلى تحسن سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل العملات الرئيسية في الأسواق المالية العالمية.



و قد استقر سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي لدى المصارف وشركات الصرافة، حيث ما زال مصرف سورية المركزي مستمراً في تثبيت سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي عند مستوى 436 ليرة سورية للدولار الأمريكي الواحد، وكذلك سعر شراء الدولار الأمريكي لتسليم الحوالات الشخصية الواردة من الخارج بالليرات السورية عند مستوى 434 ليرة سورية، وسعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي بموجب النشرة الرسمية عند مستوى 438 ليرة سورية للمبيع 435 ليرة سورية للشراء.



أما بالنسبة لسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو في السوق الموازية خلال تعاملات هذا الأسبوع، فقد بين التقرير استقرار سعر صرف الليرة السورية عند مستوى 645 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقارنة مع المستوى المسجل في نهاية الأسبوع السابق، علماً بأن الليرة السورية تراجعت خلال تعاملات منصف هذا الأسبوع ليصل زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 655 ليرة سورية،بينما ارتفعت الليرة السورية أمام اليورو في السوق الرسمية وبما نسبته 0.13%، لينخفض زوج (اليورو/ليرة سورية) إلى مستوى 485.46 ليرة سورية في نهاية هذا الأسبوع مقابل مستوى 486.1 ليرة سورية في نهاية الأسبوع السابق.