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الليرة الذهبية رسمياً فوق المليون ليرة والغرام يرتفع 1000 ليرة سورية

لا يزال الذهب يحقق مزيداً من التقدم في السوق السورية إذ ارتفع الغرام عيار 21 قيراط بقيمة 1000 ليرة سورية بعد أن كتن قد سجل يوم أمس سعراً قدره 118 ألف ليرة سورية .

و قد بلغ سعر غرام الذهب عيار 21 قيراط 119 ألف ليرة سورية و سعر غرام الذهب عيار 18 قيراط عند 102 ألف ليرة سورية.

بينما ارتفع سعر الأونصة الذهبية السورية  ليصل إلى 4  مليون   و 250 ألف ليرة سورية  وذلك وفقاً لسعرها العالمي البالغ 1922 دولاراً .

وبالنسبة لليرات الذهبية، فقد أصبح   سعر الليرة الذهبية السورية 961 ألف ليرة سورية  أما الليرة الذهبية عيار 22 قيراط فقد وصل سعرها إلى  مليون و 7 آلاف ليرة سورية  و الليرة الذهبية عيار 21 قيراط بلغ سعرها 961 ألف ليرة سورية بينما سجلت الليرة الرشادية سعراً قدره 860 ألف ليرة سورية .

وفي أسعار الفضة فقد بقي سعر غرام الفضة الخام 11 ألف ليرة  سورية.