الليرة الذهبية السورية تلامس المليون ليرة

كشف نقيب صاغة دمشق غسان جزماتي، عن وصول سعر الليرة الذهبية السورية إلى 965 ألف ليرة، والأونصة المحلية الذهبية إلى 4.190 ملايين ليرة، مؤكداً تحسن حجم مبيعات الذهب اليومية في دمشق بمقدار جيد قياساً بالفترات الماضية.



وأضاف نقيب الصاغة، بحسب صحيفة “الثورة” الرسمية، أن “سعر الليرة الذهبية الإنكليزية (عيار 22 قيراطاً) سجل مليون ليرة، فيما بلغ سعر الليرة الذهبية الإنكليزية (عيار 21 قيراطاً) 965 ألف ليرة”.



وذكر جزماتي أنه “يباع 2,200 غرام ذهب يومياً بدمشق، مرجعاً الزيادة في المبيعات إلى ازدياد عدد المناسبات الاجتماعية، بعد أن خففت الحكومة القيود المفروضة على صالات الأفراح بسبب كورونا وسمحت لها بمزاولة عملها مجدداً”.



وذكرت بيانات الجمعية الحرفية للصاغة بدمشق أن غرام الذهب استقر محلياً، يوم السبت، عند 116 ألف ليرة سورية لعيار 21 قيراطاً، وعند 99,429 ليرة سورية لعيار 18 قيراطاً.



وفي منتصف أيار 2020، كان سعر الليرة الذهبية السورية 525 ألف ليرة سورية، والأونصة السورية 2.3 مليون ليرة، وغرام الذهب (عيار 21) 63 ألف ليرة، والغرام (عيار 18) 54 ألف ليرة.



يذكر أن سوق الذهب في البلاد عانى من تغيرات مفاجئة بالأسعار وعدم استقرار طوال العام الماضي، حيث ارتفع سعر مبيع غرام الذهب (عيار 21) بنسبة 100% تقريباً بنهاية العام مقارنةً مع بدايته.



وكان مبيع سعر الغرام (عيار 21) يقارب 17,700 ليرة مطلع 2019، لكنه استمر في التذبذب صعوداً وهبوطاً حتى لامس حدود 35,000 ليرة في نهاية العام، بفارق 17,300 ليرة.