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الليرة التركية تسجل انخفاضاً جديداً

سجلت الليرة التركية اليوم انخفاضا جديدا بنسبة اثنين بالمئة مقابل الدولار بعد أن أقال رئيس النظام التركي رجب طيب أردوغان محافظ المصرف المركزي.


وذكرت رويترز أن الليرة بلغت 7620ر5 مقابل الدولار بعد أن تراجعت الى 8245ر5 في التعاملات الآسيوية المبكرة في ظل مخاوف المستثمرين بشأن نتائج خطوة أردوغان على استقلالية المصرف المركزي.


وانخفضت الليرة نحو ثمانية بالمئة منذ بداية العام بعد أن هوت 30 بالمئة العام الماضي كما انخفض المؤشر الرئيسي للأسهم 5ر1 بالمئة مع تراجع قطاع البنوك 3ر2 بالمئة فيما هبطت السندات التركية المقومة بالدولار.


وكان أردوغان أقال محافظ المصرف المركزي مراد جتينقايا أول أمس محاولا تحميله مسؤولية تراجع الليرة التركية.