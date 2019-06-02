اللغة الروسية قريبا بجامعتي اللاذقية وحمص في سوريا

صرح رئيس مكتب "روسترودنيتشيستفا" الروسي في لبنان فاديم زايتشكوف، بأنه من المقرر افتتاح كليات اللغة الروسية في جامعتي اللاذقية وحمص، حيث تم إبرام أكثر من 40 اتفاقية بين الجامعات الروسية والسورية على مدار العام الماضي.



وتحدث زايتشكوف، عن أنه قد تم التفاوض مع جامعتي تشرين في اللاذقية والبعث في حمص من أجل فتح كليات للغة الروسية، في العام المقبل، بمساعدة الجامعات الروسية.



حيث سيستمر التلاميذ بدراسة اللغة الروسية في الجامعات، وأضاف بأن وزارة التعليم السورية منذ خمس سنوات بدأت بتدريس اللغة الروسية كلغة أجنبية ثانية في المدارس العامة.



وبحسب ما صرح زايتشكوف، فإن حوالي 18.6 ألف تلميذ يدرسون حاليا اللغة الروسية.