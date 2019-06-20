اللجنة الوزارية من السويداء: الأسبوع القادم التشغيل التجريبي لمطحنة أم الزيتون

حددت اللجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية في محافظة السويداء الأسبوع القادم للبدء بالتشغيل التجريبي لمطحنة أم الزيتون ودعت الى إعداد دراسة لإقامة وحدات تصنيع للألبان والأجبان في المحافظة.



واستمعت اللجنة من مديري المؤسسات والدوائر المعنية بالمحافظة إلى جملة مقترحات تركزت على تخصيص مجلس مدينة السويداء بإعانات مالية لمشروعات الطاقة البديلة وسوق الهال وصيانة الطرقات وإحداث معمل لفرز النفايات وإقامة مشروع لاستثمار مياه نبع القينة ورفد مشروع التشجير المثمر واستصلاح الأراضي بالكادر والآليات الحديثة.



كما اطلعت اللجنة على واقع العمل بمخبز 8 آذار الآلي والتأكد من نوعية الخبز المنتج وجودته ومتابعة عمليات استلام محصول القمح ضمن مستودع بلدة المزرعة ومدى توافر مستلزمات ذلك.



رئيس اللجنة الوزارية وزير الاتصالات والتقانة المهندس إياد الخطيب بين أنه تم تصنيف محافظة السويداء كمحافظة زراعية وسياحية ووضع أولويات لتنفيذ المشاريع فيها مع وجود اهتمام بالمنطقة الصناعية في أم الزيتون وتحويلها إلى مدينة وربطها بخط حديدي مباشر إلى دمشق.



ومن جهته وزير الزراعة والإصلاح الزراعي المهندس أحمد القادري أكد أن الوزارة بصدد إقامة مشاريع زراعية في المحافظة من محطة أبقار مع وحدة تصنيع منتجاتها ومنشأة دواجن وإعادة تأهيل منشأة دواجن السويداء وإقامة مركز لتربية الأغنام والتوسع بالمشروع الوطني لإكثار البطاطا ضمن البيوت الشبكية ودراسة لإحداث وحدات تصنيع ألبان وأجبان.



وأكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور عاطف النداف توافر جميع مستلزمات استلام الحبوب وتذليل الصعوبات أمام المزارعين مشيراً إلى أنه سيتم بدء التشغيل التجريبي لمطحنة أم الزيتون الأسبوع القادم ليتم الإقلاع بعملها مع نهاية الشهر الحالي.



شارك بالاجتماع والجولة وزير الدولة لشؤون متابعة مشاريع تنمية المنطقة الجنوبية المهندس رافع أبو سعد ومعاون وزير الكهرباء المهندس نضال قرموشة ومحافظ السويداء عامر إبراهيم العشي وأمين فرع السويداء لحزب البعث العربي الاشتراكي فوزات شقير.

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